Петербургский Ресторан Birch занял лидирующие позиции по итогам национальной ресторанной премии WHERETOEAT RUSSIA 2021.

Впервые в истории победителем всероссийской ресторанной премии стал ресторан из Петербурга. Награду вручили команде ресторана во главе с шеф-поваром Хезретом-Арсланом Бердиевым. Помимо главной номинации, ресторан выиграл трофей «Выбор СМИ».

Второе место тоже досталось Петербургскому ресторану Harvest. Еще одно Петербургское заведение победило в номинации «Бар года», им оказался бартендер El Copitas.