Петербургский ресторан впервые занял первое место всероссийском рейтинге

Автор: Анастасия Щербакова
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Петербургский ресторан впервые занял первое место всероссийском рейтинге ресторан, Петербург, WHERETOEAT RUSSIA 2021

Петербургский Ресторан Birch занял лидирующие позиции по итогам национальной ресторанной премии WHERETOEAT RUSSIA 2021.

Впервые в истории победителем всероссийской ресторанной премии стал ресторан из Петербурга. Награду вручили команде ресторана во главе с шеф-поваром Хезретом-Арсланом Бердиевым. Помимо главной номинации, ресторан выиграл трофей «Выбор СМИ».

Второе место тоже досталось Петербургскому ресторану HarvestЕще одно Петербургское заведение победило в номинации «Бар года», им оказался бартендер El Copitas.

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