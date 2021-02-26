Граждане России, находящиеся в Эстонии, попросили Александра Дрозденко помочь с вакцинацией от коронавируса. Губернатор обещал помочь.

В Кингисеппском районе Ленобласти будут вакцинировать от «ковида» россиян из Эстонии. Запрос на вакцинацию от граждан получил Александр Дрозденко. Губернатор отозвался на просьбу.

«Мы готовы помочь нашим согражданам, которые по каким-то причинам находятся на территории Эстонии, обезопасить себя от COVID-19 с помощью отечественной вакцины. Они могут это сделать на общих основаниях»,— цитирует пресс-служба слова главы региона.

Поставки препарата будут регулировать в соответствии со спросом.

Граждане России могут записаться на прививку на сайте госуслуг при наличии паспорта и полиса. При этом можно выбрать любой удобный пункт для вакцинации. Об этом рассказали 47news.