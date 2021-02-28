Пена вновь появилась в Дудергофском канале в Санкт-Петербурге — видео

Пена вновь появилась в акватории Дудергофского канала в Санкт-Петербурге, специалисты выясняют причины ее образования, сообщает Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора.
Ранее в соцсетях пользователи разместили видео, где виден участок Дудергофского канала, покрытый большим количеством пены, часть которой летает в воздухе. Пользователи в шутку предположили, что в воду вылили шампунь или средство для мытья посуды.
Инспекторы ведомства осмотрели акваторию реки Дудергофка и Дудергофского канала. В акватории канала наблюдалась незначительная пена. Затем была осмотрена река Ивановка, имеющая гидрологическую сеть с Дудергофским каналом.
Отмечается, что в связи с тем, что река Ивановка находится в ведении регионального надзора, информация будет направлена в городской комитет по природопользованию и администрацию Красносельского района.
Пена уже появлялась в акватории Дудергофского канала в декабре прошлого года. В соцсетях назвали происходящее «пенной вечеринкой». Тогда Росприроднадзор сообщал, что причиной ее появления мог стать сброс моющего вещества.