Видео: в Выборге школьник покончил с собой из-за отобранного родителями телефона

Ранее ivbg.ru рассказывал, что 27 февраля на крыше пристройки многоэтажного недостроенного дома в Выборге был обнаружен труп ребенка.

Стало известно, что неделей ранее шестиклассник поссорился с родителями и те отобрали у него мобильный телефон. Позже мальчик поделился с друзьями, что не может так жить и намерен покончить с собой, описав возможный способ и место. Но ему не поверили, а на следующий день произошла трагедия.

Возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства.

Ранее мы рассказывали, что в Выборге семь человек избили посетителей и открыли стрельбу в кальянной.