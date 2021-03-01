Более половины россиян считают COVID-19 биологическим оружием – опрос

Согласно исследованию «Левада-центра» (организация признана иностранным агентом в России), 56% опрошенных россиян считают, что COVID-19 имеет искусственное происхождение и является биологическим оружием.

Согласно тому же опросу, россияне все меньше боятся заразиться COVID-19. Не боятся совсем – 31%. А 56% респондентов «в общем не боятся заразиться коронавирусом» – это самый большой показатель с февраля 2020 года.

Также исследователи пришли к выводу, что количество желающих привиться вакциной «Спутник V» снижается. В декабре 2020 года 38% опрошенных были готовы сделать укол, 58% – не готовы. В феврале 2021 года уже 30% готовы, 62% – не готовы.

По мнению социолога Дениса Волкова, вера россиян в искусственное происхождение COVID-19 сигнализирует о готовности общества принимать такую точку зрения.

«Сейчас много теорий заговоров. Что все кем-то искусственно создано и само по себе не может возникнуть. Теории заговора у нас вообще очень распространены», – комментирует исследование Денис Волков