Комитет по природопользованию уверен, что цвет это результат оптической иллюзии, а гидролог рассказал что дело не только в этом.

На фоне оттепели, которая пришла Петербург, свой окрас изменили каналы на Фонтанке, Большой Невке и Черной речке. Петербуржцы жалуются и на невыносимый запах возле Гренадерского, Кантемировского, Египетского и Измайловского мостов.

Комитет природопользования ответил, что желтоватый цвет появился в результате оптической иллюзии. На фоне белого снега вода кажется более темной. Однако, Михаил Болгов, гидролог по специальности, уверен, что дело не только в этом.

«Как только первые порции талой воды начинают поступать в город — на улицы, на газоны, тут же остается и основная доля загрязняющих веществ. И первые порции талого сока, как правило, сильно загрязнены», — объяснил гидролог.

По его словам в воде могут содержаться не только токсины, но и накопившиеся отложения из труб и все, что высыпалось на городские дороги. Поэтому вода и стала такой грязной.

Гидролог объяснил и коричневатую природу оттенка воды в каналах.

«Но, как правило, коричневый для северо-запада, где много торфяных болотностей и угодий, коричневатый — природный цвет воды. В основном он такой из-за смываемой органики, которая накопилась в болотах»

Система устроена так, что зимой накапливается довольно много загрязняющих веществ, а когда начинается бурное снеготаяние, талая вода смывает всё на улицы. Об этом рассказали Невские новости.