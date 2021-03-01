Комитет по природопользованию уверен, что цвет это результат оптической иллюзии, а гидролог рассказал что дело не только в этом.
На фоне оттепели, которая пришла Петербург, свой окрас изменили каналы на Фонтанке, Большой Невке и Черной речке. Петербуржцы жалуются и на невыносимый запах возле Гренадерского, Кантемировского, Египетского и Измайловского мостов.
Комитет природопользования ответил, что желтоватый цвет появился в результате оптической иллюзии. На фоне белого снега вода кажется более темной. Однако, Михаил Болгов, гидролог по специальности, уверен, что дело не только в этом.
По его словам в воде могут содержаться не только токсины, но и накопившиеся отложения из труб и все, что высыпалось на городские дороги. Поэтому вода и стала такой грязной.
Гидролог объяснил и коричневатую природу оттенка воды в каналах.
Система устроена так, что зимой накапливается довольно много загрязняющих веществ, а когда начинается бурное снеготаяние, талая вода смывает всё на улицы. Об этом рассказали Невские новости.