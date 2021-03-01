Видео: подростков в TikTok призывают к массовому самоубийству 3 марта

В TikTok начала распространяться видеозапись с призывом к подросткам совершить массовое самоубийство 3 марта 2021 года.

Социальная сеть пытается блокировать тренд с хэштегом «3 марта», по которому теперь распространяются контакты детского телефона доверия. Однако поток видео с подростками, «ждущими 3 марта», не иссякает.

Дата выбрана не случайно – девять лет назад в Москве покончил с собой подросток. Его смерть получила широкий резонанс в социальных сетях 3 марта. К набирающему популярность тренду в TikTok привлекла внимание 13-летняя школьница из Санкт- Петербурга.

Полиция проводит проверку.