В Янино и Сертолово в 2021 году введут две школы по 825 мест каждая

В Янино и Сертолово Всеволожского района в рамках федеральной программы «Стимул» строятся две школы по 825 мест каждая. Обе постройки уже возведены под крышу.

Сейчас проводятся фасадные и кровельные работы, а также монтаж инженерных сетей и отделка. Благоустройство территорий начнется после установления стабильно теплой погоды. Согласно плану, учебные заведения должны быть введены уже в 2021 году.

Общая стоимость проектов – около 1,2 млрд рублей. Финансирование ведется с привлечением федерального бюджета.

Всего во Всеволожском районе по нацпроекту «Жилье и городская среда» на момент подготовки публикации строятся пять объектов образования: четыре школы на 3825 мест и детский сад на 270 мест. Их должны запустить в 2022 году.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что проверка системы оповещения пройдет в Ленинградской области 3 марта.