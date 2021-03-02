Ленинградским пенсионерам заплатят по 10 тысяч рублей, но не всем

Увеличение размера пособий в 2021 году производится после уравнения всех соцвыплат до уровня прожиточного минимума.

В случае несоответствия размера пенсии прожиточному минимуму, гражданину следует обратиться в центр социальной поддержки. Центр, в свою очередь, займется тем, что поднимет планку социальных выплат до уровня прожиточного минимума в регионе, чтобы в дальнейшем пенсия была проиндексирована.

Подобная разработка позволяет сохранять доплату к пенсии. Таким образом, сумма дополнительных выплат для пенсионеров может доходить до десяти тысяч рублей.

Средний размер пенсии увеличивается ежегодно приблизительно на тысячу рублей. В 2020 году пенсии были проиндексированы на 6,6%. В 2021 году планируется повышение на 6,3%. Пенсионный фонд России сообщает, что в среднем пенсия по стране в этому году достигнет отметки в 17,4 тыс. рублей.