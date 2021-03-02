В Мурино под окнами многоэтажки нашли тело мужчины

Мертвого мужчину нашли под окнами одного из домов на Петровском бульваре в Мурино после обеда 2 марта.

Предположительно, он упал с общего балкона — на нем верхняя одежда и он лежал под балконами, об этом порталу «Мегаполис» сообщили очевидцы. На место трагедии оперативно прибыли сотрудники экстренных служб, им предстоит установить личность погибшего и обстоятельства произошедшего.

Ранее психолог объяснил, почему в Мурино часто гибнут люди и совершаются преступления. По его мнению, на психику местных жителей могут оказывать негативное влияние массовая жилая застройка и переутомление.