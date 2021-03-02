Блок внутренней политики Ленинградской области подвел итоги 2020 года

2020 год сплотил органы исполнительной власти Ленобласти в сфере внутренней политики в условиях пандемии

«В связи с пандемией мы все привыкли к социальной дистанции и видеоконференцсвязи, но это, вопреки опасениям, не отдалило нас от жителей Ленобласти. Наоборот, мы научились в полной мере использовать современные технические возможности и стали ближе», – подчеркнула вице-губернатор 47 региона по внутренней политике Анна Данилюк.

За прошедший год блок внутренней политики дал более 45 тысяч ответов на обращения граждан, финансовую поддержку получили 69 проектов некоммерческих организаций, также было проведено более 100 очных и онлайн мероприятий.

«Мы готовы к ежедневной и круглосуточной работе на благо Ленинградской области и для повышения социального самочувствия наших граждан», – отметила Анна Данилюк.

Напомним, что Анна Данилюк заняла должность вице-губернатора Ленобласти по внутренней политике в январе 2021 года, так как бывший вице-губернатор Алексей Кондрашов решил участвовать в конкурсе на замещение должности главы администрации Ломоносовского района.