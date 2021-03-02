Жителя Кировска, находящегося в федеральном розыске, задержали в Петербурге

Мужчина, ранее и так находившийся в розыске, угнал чужое авто и устроил на нем ДТП в Петербурге. Полиция занималась поисками преступника почти неделю.

На московском вокзале в центре Северной столицы правоохранители задержали 27-летнего жителя Ленобласти, который находился в федеральном розыске. О подробностях дела рассказали в Online47 со ссылкой на пресс-службу Управления на транспорте МВД РФ по СЗФО во вторник.

Поисками рецидивиста полиция уголовного розыска занималась неделю. За это время кировчанин, находясь в Петербурге, угнал машину и нарушил правила дорожного движения, устроив тем самым аварию.

На данный момент задержанный передан в УВД по Юго-Восточному административному округу в Москве.