Двое выпили неоплаченный алкоголь на кассе из-за отказа в продаже после 22:00 в Починке

По информации ivbg.ru, через несколько минут после 22:00 в полицию Приозерского района обратилась сотрудница магазина «Дикси» в поселке Починок.

По ее словам, чуть ранее в магазин зашли двое нетрезвых мужчин. Они выбрали алкогольные напитки и подошли к кассе. Там им напомнили, что после 22:00 алкоголь продавать запрещено.

Тогда один из мужчин взял банку с пивом, открыл и сделал несколько глотков. После этого оставил ее на кассе и ушел вместе с товарищем. От магазина они отъехали на серой «Оке», принадлежащей 40-летнему местному жителю.

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