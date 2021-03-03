В 2021 году в Ленобласти стало на 20% больше самозанятых   

Эксперты hh.ru установили, что самозанятые жители Ленинградской области с начала 2021 года опубликовали на 20% больше резюме, чем в начале 2020 года.

Чаще всего самозанятыми соискателями являются мужчины 30-40 лет. Больше всего для трудоустройства им интересны сферы «ИТ, телеком», «Продажи», «Рабочий персонал», «Административный персонал», «Строительство».

Актуальные вакансии для самозанятых в Ленинградской области:

Самозанятые ленинградцы рассчитывают на зарплату в 30-60 тысяч рублей. Из них 88% готовы на временную занятость на полный рабочий день.