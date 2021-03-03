В 2021 году в Ленобласти стало на 20% больше самозанятых   

Эксперты hh.ru установили, что самозанятые жители Ленинградской области с начала 2021 года опубликовали на 20% больше резюме, чем в начале 2020 года.
Чаще всего самозанятыми соискателями являются мужчины 30-40 лет. Больше всего для трудоустройства им интересны сферы «ИТ, телеком», «Продажи», «Рабочий персонал», «Административный персонал», «Строительство».
Актуальные вакансии для самозанятых в Ленинградской области:
- Менеджер по продажам (удаленно), доход от 35 000 до 60 000 руб. на руки.
- Водитель экспедитор/водитель курьер на личном автомобиле, доход от 45 000 до 55 000 руб. на руки.
- Ветеринар, доход не указан.
- Водитель-курьер (на личном автомобиле), доход от 42 000 руб. на руки.
- Журналист-копирайтер, доход не указан.
Самозанятые ленинградцы рассчитывают на зарплату в 30-60 тысяч рублей. Из них 88% готовы на временную занятость на полный рабочий день.