В Ленобласти растет число госпитализированных с ОРВИ и гриппом

В Ленобласти за последнюю неделю, с 22 по 28 февраля, с гриппом и ОРВИ госпитализирован 41 человек, 36 из них – дети. Неделей ранее — восемь взрослых и 29 детей.

Чаще всего болеют дети до двух лет. Пациенты до 14 лет составляют 50,4% от числа всех заболевших. В целом заболеваемость гриппом и ОРВИ среди совокупного населения находится ниже порогового значения, сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.

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В ведомстве напоминают, что не следует заниматься самолечением и при первых признаках проявления заболевания вызывать врача на дом для получения адекватного лечения.