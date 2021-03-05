Россияне назвали Пугачеву, Матвиенко и Ротару настоящими женщинами — ВЦИОМ

Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос, в котором узнал у россиян, кого из известных деятелей в России они считают настоящими женщинами.

Так, в первую тройку лидеров вошли певица Алла Пугачева — 6%, София Ротару — 3% и спикер Совета федерации Валентина Матвиенко — 3%. Также в список настоящих женщин россияне включили Ирину Хакамаду — 2%, Валерию — 2%, Алису Фрейндлих — 2%, Чулпан Хаматову — 2% и Анджелину Джоли — 1%.

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32% опрошенных заявили, что настоящая женщина должна беречь семейный очаг, 21% — заниматься воспитанием детей, 17% — быть хозяйкой, 10% — проявлять доброту и заботу.