«Аэрофлот» заработает 8,5 млрд рублей на увеличении топливного сбора

Российская авиакомпания «Аэрофлот» собирается увеличить топливный сбор на билеты внутренних рейсов. Это позволит компании получить выгоду в размере порядка 8,5 млрд рублей.

Изменения начнут действовать уже с 10 марта. Повышение цен коснется группы авиаперевозчиков «Аэрофлот», «Россия» и «Аврора». Данное изменение не коснется только дочернее предприятие «Аэрофлота» — авиакомпанию «Победа». Увеличение топливного сбора скажется только на ценах на внутренние рейсы.

Также известны и размеры повышения цен на авиаперелеты:

«… 150 рублей для класса «эконом», 225 рублей — для «комфорта» и 300 рублей для тарифов класса «бизнес». Топливный сбор всегда входит в общую стоимость перелета и нередко выделяется при покупке билета отдельной строкой. Сейчас сбор для «эконома» — 1 500 рублей. В классе «комфорт» он больше в 1,5 раза (2 250 рублей), в «бизнесе» — в два раза (3 000 рублей)», — пишет журнал Forbes.