Ночью на Лиговском проспекте машина въехала в толпу людей

Ночью, 6 марта в соцсетях появилось сообщение о наезде машины на переходящих дорогу людей. Это произошло рядом с Кузнечным переулком. Как сообщил очевидец, скорая не отвечала на вызов.

Информацию о происшествии опубликовали в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург.

К утру 6 марта известно только об одной пострадавшей женщине. По словам свидетелей ДТП, водитель въехал в людей, которые переходили дорогу на зеленый свет. На место аварии были вызваны экстренные службы. Также очевидец отмечал, что скорая не брала трубки.

Информация об обстоятельствах происшествия и количестве пострадавших уточняется.