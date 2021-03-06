Ночью на Лиговском проспекте машина въехала в толпу людей

Автор: Анастасия Щербакова
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Ночью, 6 марта в соцсетях появилось сообщение о наезде машины на переходящих дорогу людей. Это произошло рядом с Кузнечным переулком. Как сообщил очевидец, скорая не отвечала на вызов.

чп
Фото: ДТП и ЧП/Санкт-Петербург

Информацию о происшествии опубликовали в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург.

К утру 6 марта известно только об одной пострадавшей женщине. По словам свидетелей ДТП, водитель въехал в людей, которые переходили дорогу на зеленый свет. На место аварии были вызваны экстренные службы. Также очевидец отмечал, что скорая не брала трубки.

Информация об обстоятельствах происшествия и количестве пострадавших уточняется.

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05.03.2021 88
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