В Ленобласти 6 марта объявлено штормовое предупреждение

Из-за ухудшения погодных условий на территории Ленобласти МЧС объявило штормовое предупреждение вечером 6 и ночью 7 марта.

В субботу, 6 марта во второй половине дня на территории Ленобласти прогнозируется обильное выпадение снега и метель. Ухудшение погоды начнется с западных районов региона. Также ведомство сообщает об усилении западного и юго-западного ветра до 15–20 м/с примерно с 14:00.

«При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефонам 01 или 101 со стационарного телефона, а также 112, если звоните с мобильного. Также в Главном управлении МЧС России по Ленинградской области круглосуточно действует телефон доверия: 8 (812) 579-99-99», — предупреждает ведомство.