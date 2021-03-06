Перинатальный центр в Гатчине за год принял роды у 2700 рожениц

Коронавирус почти не повлиял на работу Ленинградской областной клинической больницы в Гатчине. За 2020 год учреждение приняло 2732 родов и помогло 70 деткам с осложнениями.

Рожать в гатчинский перинатальный центр приезжают будущие мамы со всей области. Врачи вспоминают, что есть случаи, когда беременных женщин отдаленных районов области доставляли в перинатальный центр на вертолете.

«Коронавирус почти не повлиял на нашу работу в прошлом году: был двухнедельный период в первую волну, когда мы были закрыты. Но затем мы принимали бесперебойно, все службы работали слаженно», – рассказала директор перинатального центра Екатерина Бараш.

За прошлый год акушеры центра в Гатчине приняли 2732 родов и помогли 70 недоношенным новорожденным. Также за 2020 год медики 54 раза помогли появиться на свет двойняшкам и один раз – тройне.