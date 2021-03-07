Видео: по горячим следам задержан грабитель, напавший на АЗС в Гатчинском районе

По информации ivbg.ru, 6 марта в полицию Гатчинского района обратился оператор АЗС. В помещение станции ворвался мужчина и, угрожая насилием, забрал 5000 рублей из кассы.

По горячим следам грабителя задержали в деревне Ретселя в Ломоносовском районе. Злоумышленником оказался ранее судимый мужчина 1990 года рождения. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 162 УК РФ (разбой).

Момент ограбления попал на запись камеры.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, как в Сясьстрое мужчина ударил ножом собственного отца.