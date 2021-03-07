Видео: россиянин Петр Ян лишен титула чемпиона за нелегальный удар на UFC 259

Его оппонент, американец Алджамейн Стерлинг, получил пояс чемпиона по дисквалификации соперника.

Ян защищал чемпионский пояс в легчайшем весе 6 марта. В четвертом раунде он нанес американцу удар коленом в голову. Стерлинг в этот момент касался канваса тремя точками опоры, поэтому бой был прерван решением рефери.

Петр Ян – третий чемпион UFC из России после Олега Тактарова и Хабиба Нурмагомедова. До этого боя он проигрывал только один раз. Это поражение (по дисквалификации) стало вторым в его официально статистике.