В канун 8 марта мужчина получил удар ножом от дочери сожительницы

В настоящее время девушка находится под подпиской о невыезде.

По информации правоохранительных органов, в больницу из поселка Вырица был доставлен мужчина с ножевым ранением брюшной полости.

Позднее выяснилось, что мужчина получил ранение в ходе конфликта с дочерью сожительницы.

Было возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 111 УК России (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).