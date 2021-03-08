В канун 8 марта мужчина получил удар ножом от дочери сожительницы

В настоящее время девушка находится под подпиской о невыезде.
По информации правоохранительных органов, в больницу из поселка Вырица был доставлен мужчина с ножевым ранением брюшной полости.
Позднее выяснилось, что мужчина получил ранение в ходе конфликта с дочерью сожительницы.
Было возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 111 УК России (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
Вам будет интересно
Пострадавшего госпитализировали с колото-резаной проникающей раной грудной клетки в состоянии средней тяжести. Установлено, что в одной из квартир по Советской улице...
05.03.2021 172