В списке регионов по уровню коррупции Санкт-Петербург оказался на последних строчках

Меньше всего взяток в прошлом году зарегистрировали на Чукотке.

По информации Генпрокуратуры России, в десятку регионов по уровню коррупции вошли Татарстан, Ставропольский край, Московская область, Башкортостан, Краснодарский край, Челябинская и Ростовская области, Дагестан и Пермский край. На первом месте оказалась Москва.

Отмечается, что Санкт-Петербург занял последние места в этом антирейтинге.