В Киришском районе неизвестные подожгли иномарку

Рядом с автомобилем обнаружили ёмкости с горючим.

По информации правоохранительных органов, ночью 8 марта в городе Кириши на проспекте Героев горел автомобиль Audi А6.

Прибывшие на место происшествия спасатели ликвидировали возгорание. Впоследствии рядом с автомобилем были обнаружены ёмкости с горючим.

Возбуждено уголовное дело по статье «умышленное уничтожение имущества путём поджога».