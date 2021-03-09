В Киришском районе неизвестные подожгли иномарку

Автор: Александр Селиванов
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Рядом с автомобилем обнаружили ёмкости с горючим.

По информации правоохранительных органов, ночью 8 марта в городе Кириши на проспекте Героев горел автомобиль Audi А6.

Прибывшие на место происшествия спасатели ликвидировали возгорание. Впоследствии рядом с автомобилем были обнаружены ёмкости с горючим.

Возбуждено уголовное дело по статье «умышленное уничтожение имущества путём поджога».

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07.03.2021 158
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