Ко дню учителя на Петербург выделят 26 премий, на Ленобласть — 10.

Министерство просвещения России подготовило денежные премии самым лучшим учителям России в размере 200 тыс. рублей. Выплата приурочена ко дню учителя, который отмечается 5 октября.

Педагоги Москвы и Подмосковья получат по 52 премии, а педагоги Петербурга и Ленобласти по 26 и 10 соответственно.

В конкурсе имеют право участвовать школьные преподаватели с объёмом учебной нагрузки не менее 18 часов в неделю и со стажем работы учителем не менее трёх лет. Об этом рассказали 78.ru.