Тестирование покажет, насколько креативно учащиеся способны мыслить и как эффективно могут распределять бюджет.

Институт развития образования Ленобласти проверит финансовую грамотность и креативность местных школьников с помощью масштабного исследования. Как следует из данных сайта госзакупок, оно обойдется в 6 миллионов 600 тысяч рублей.

Исследование проведут в школах 18 муниципальных образований региона. Первый этап пройдет в марте, второй — в октябре. В нем поучаствуют ученики в возрасте 15 лет. Результаты опубликуют в отчете международной программы по оценке образовательных достижений учащихся PISA (Programme for International Student Assessment).