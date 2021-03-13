В Красном Селе мужчина разделся в магазине догола, доказывая, что он ничего не украл

В Красносельском районе Петербурга местный житель разделся догола, чтобы доказать охране магазина, что он ничего не украл.

Необычный инцидент произошел сегодня днем, 13 марта, в супермаркете «Дикси» на Театральной улице в Красном Селе. На видеозаписи, которые ivbg.ru не может опубликовать по этическим соображениям, видно обнаженного мужчину и охранника рядом с ним. Очевидцы рассказали, что таким образом он доказывал, что не вор. Предположительно, мужчина был пьян.

Ранее мы рассказывали, что в Тихвине полицейские выстрелили в ногу наркоману, угрожавшему им ножом.