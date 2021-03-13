Житель Луги признался в поджоге двух домов

Житель Луги явился в полицию с повинной, он признался в поджоге двух домов.

32-летний неработающий мужчина сознался в поджоге 1 марта ночью дома №42 на Школьной улице и 2 марта около 22.00 – дома №37/17 на той же улице. Факт поджога дома на улице Алексея Васильева пока не подтвердился.

Возбуждены два уголовных дела, мужчину направили на лечение в психиатрическую больницу. Известно, что ранее он уже был условно судим за грабеж и нарушение ПДД.