В финал Всероссийских соревнований по баскетболу вышли спортсмены из Всеволожска

За победу в соревнованиях принимают участие юноши 2007 года рождения.

По информации группы «#Vsevsport», воспитанники Всеволожской Спортивной школы Олимпийского резерва смогли пробиться в финал Всероссийских соревнований по баскетболу.

Отмечается, что на недавнем турнире, проходящем в Новосибирске, наши земляки обыграли команду из Казани с разницей в 14 баллов.

Финал соревнований пройдет в Улан-Удэ, а на данный момент команда из Всеволожска находится на вершине турнирной таблицы.