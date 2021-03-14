В финал Всероссийских соревнований по баскетболу вышли спортсмены из Всеволожска

За победу в соревнованиях принимают участие юноши 2007 года рождения.
По информации группы «#Vsevsport», воспитанники Всеволожской Спортивной школы Олимпийского резерва смогли пробиться в финал Всероссийских соревнований по баскетболу.
Отмечается, что на недавнем турнире, проходящем в Новосибирске, наши земляки обыграли команду из Казани с разницей в 14 баллов.
Финал соревнований пройдет в Улан-Удэ, а на данный момент команда из Всеволожска находится на вершине турнирной таблицы.
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12.03.2021 125