В Сертолово открывается дневной стационар для мам с малышами

Сегодня, 15 марта, в Сертоловской городской больнице открывается дневной стационар для реабилитации мамочек через два месяца после родов

В отделении созданы все условия для пребывания мам вместе с малышами: у каждой взрослой койки установлена детская кроватка. Пока молодые мамочки получают необходимые процедуры – физиотерапию, профилактические процедуры, консультации специалистов, для малышей запланирована своя — лечебно-оздоровительная программа — осмотр невролога, ортопеда, динамическое наблюдение педиатра, массаж и физиотерапия.

Пройти реабилитацию возможно четыре раза в год с промежутком в 3 месяца по направлению от акушера-гинеколога, педиатра, невролога или ортопеда поликлиники.

Как уже ранее писал ivbg.ru, МФЦ Ленобласти выдают свидетельство о рождении ребенка за 15 минут, для оформления одному из родителей в течении месяца со дня рождения малыша необходимо обратиться в МФЦ с паспортом, медицинским свидетельством, документами, подтверждающими место жительства родителей, если они женаты – со свидетельством о заключении брака. После подачи заявления выдается свидетельство о рождении, медаль «Родившемуся на земле Ленинградской» и справка для получения денежных пособий заявители получат в течение 15-20 минут.