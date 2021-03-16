Фото и видео: цистерны упали на дорогу после ДТП на «Коле» во Всеволожском районе

По информации ivbg.ru, 16 марта около 02:00 на пересечении трассы Р-21 «Кола» с Колтушским шоссе (23-й километр) во Всеволожском районе произошло ДТП с участием грузовой машины с цистернами.

По предварительной информации, грузовой автомобиль не прошел по высоте под мостом. В результате пустые цистерны упали на проезжую часть. На месте работает спецтехника для подъема груза.

Движение в месте ДТП затруднено и осуществляется по одной полосе в реверсивном режиме. В ФКУ Упрдор «Северо-Запад» просят водителей выбирать пути объезда.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что на семи федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 16 марта.