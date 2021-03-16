Продажа туров с кэшбеком по России возобновится в ночь на 18 марта

Продажа туров по России с кешбэком будет возобновлена в ночь с 17 на 18 марта.

Условия программы, в рамках которой государство возвращает туристам часть средств за отдых в России, остались прежними. Размер кешбэка составляет 20% от стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей. Продолжительность поездки – от двух ночей.

Купить тур можно будет с 18 марта до 15 июня, а отправиться в поездку — с момента старта программы до 30 июня. При этом вернуть деньги разрешается только за туры, оплаченные картой «Мир».

Напомним, программа туристического кешбэка впервые была запущена в 2020 году. В ее рамках россияне приобрели туры на 6,5 миллиарда рублей, общая сумма возврата составила 1,2 миллиарда рублей.