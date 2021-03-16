На улицах Приморска заметили лисицу — фото

В группе Интересный Приморск местный житель смог запечатлеть на кадрах заблудившуюся на одной из улиц города лису.

Фото: Интересный Приморск Фото: Интересный Приморск Фото: Интересный Приморск

«Контактный зоопарк на улицах Приморска», — написал в соцсети автор фото.

В комментариях отмечают, что лисенок с трудом выжил. Сейчас его подкармливают неравнодушные жители поселка Манола, что располагается в 5 км от Приморска. Однако не все участники дискуссии под постом поддерживают такую помощь.

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