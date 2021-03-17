Рисунки: Санкт-Петербург 19 века глазами японцев

Японцы, побывавшие в 19 веке в Санкт-Петербурге, изобразили окружение на свой лад.

Источник: pikabu.ru Источник: pikabu.ru Источник: pikabu.ru Источник: pikabu.ru Источник: pikabu.ru Источник: pikabu.ru Источник: pikabu.ru

В сообществе «Пикабу» появился пост, в котором приведены рисунки японских моряков, побывавших в Санкт-Петербурге. А оказались они в городе на Неве для аудиенции у императора Александра Первого для того, чтобы получить разрешение вернуться домой. В свою очередь в Россию они попали сбились с курса и добравши сначала до Охотска, а потом и до Иркутска.

Японцы запечатлели улицы Санкт-Петербурга, укрепления Кронштадта, запуск воздушного шара, театральные представления и многое другое.

Император Александр одобрил возвращение иностранных граждан домой, и они присоединились к экспедиции Крузенштерна, однако в Нагасаки (Япония) приплыли лишь несколько смельчаков. После этого было установлено русско-японское посольство.

По словам автора поста эти рисунки были сканированы из копии книги, которую уже успели продать. Копии находятся в Институте восточных рукописей РАН.