Благодаря этому паспорту люди смогут въезжать в страны ЕС, которые одобрили использование данной вакцины.

Граждане России, привитые российской вакциной «Спутник V» смогут оформить европейский ковид-паспорт, который позволит выезжать в страны ЕС, где одобрили использование данной вакцины.

Паспорта также могут получить те, кто привился вакцинами, одобренными странами ЕС. У них будет такая же возможность поехать в эти страны.

Еврокомиссия рассмотрит данный проект, после чего утвердит уже в среду, 17 марта. Документ будет выдаваться как в бумажном так и электронном виде на английском и языке выдавшего его государства. Об этом рассказали gazeta.spb.ru.

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