Газпром отключил от газа 130 квартир в Токсово за долги бывшей УК

«Газпром газораспределение ЛО» решил наказать порядка пятисот жителей многоквартирного дома в поселке Токсово. Теперь в квартирах жильцов не будет тепла из-за долга бывшей управляющей компании в размере 420 тысяч рублей.

Об отключении абонентов стало известно в среду, 17 марта. Как стало известно 47news, подачу газа отключили в доме №10 в Школьном переулке в Токсово. Без тепла и горячей воды остались жители 130 квартир шестиэтажного дома.

«Центрального отопления нет, каждая квартира топится индивидуальным газовым котлом, горячей воды тоже нет. Народ тащит электрические обогреватели. В ближайшей финской церкви зажгли огонь, может помогут чем-то», — жалуется пострадавший житель Токсово.

Сергей Кузьмин, глава администрации Токсовского поселения сообщил, что данный инцидент для местных властей стал неожиданностью:

«Никаких уведомлений в администрацию не поступало. Как объясняют в Газпроме, газ отключен за долги управляющей компании, при этом называется смешная сумма в 420 тысяч рублей. Говорят, что в известность ставили коммунальщиков. Но то, что устроили такую акцию в отопительный сезон, для нас оказалось новостью»

Как сообщает 47news, пресс-служба компании «Газпром газораспределение ЛО» пока не комментирует.