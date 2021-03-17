Попова: иммунитет к коронавирусу после вакцинации не формируется у 10% привитых

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью заявила, что иммунная система не формируется в среднем у 10% людей, сделавших прививку.

Об этом главный санитарный врач России рассказала в интервью телеканалу «Россия 1»:

«10% населения земного шара или 10% в любом городе и населенном пункте — среднее такое число людей не реагируют на вакцинацию, не только сегодняшними вакцинами, но это касается практически всех вакцин», – рассказала главный санитарный врач России».

Как считает Анна Попова, сейчас важно защитить от коронавируса основную часть населения страны. Тогда эти 10% людей без иммунитета также будут защищены, так как вирусу «негде будет распространяться».