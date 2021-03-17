«Зенит» одержал победу в футбольном матче с московским ЦСКА

В среду, 17 марта состоялся матч между клубами «Зенит» и ЦСКА. По итогам встречи победу забрала команда из Санкт-Петербурга.
ДУБЛЬ ВЕНДЕЛА! #ЦСКАЗенит pic.twitter.com/BGpQiNS0mR
— ФК «Зенит» (@zenit_spb) March 17, 2021
Игра прошла в рамках 23-го тура чемпионата РПЛ в Москве. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу «Зенита».
ЦСКА забил первый гол на 28 минуте, однако «Зенит» быстро уравнял счет — на 33-й минуте мяч в ворота оппонента отправил Артем Дзюба. Закрепил победный результат Вендел, который забил два гола на 50-й и 77-й минутах.
Следующий матч петербуржцы проведут дома в понедельник, 5 апреля против «Химок».
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