«Зенит» одержал победу в футбольном матче с московским ЦСКА

В среду, 17 марта состоялся матч между клубами «Зенит» и ЦСКА. По итогам встречи победу забрала команда из Санкт-Петербурга.

Игра прошла в рамках 23-го тура чемпионата РПЛ в Москве. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу «Зенита».

ЦСКА забил первый гол на 28 минуте, однако «Зенит» быстро уравнял счет — на 33-й минуте мяч в ворота оппонента отправил Артем Дзюба. Закрепил победный результат Вендел, который забил два гола на 50-й и 77-й минутах.

Следующий матч петербуржцы проведут дома в понедельник, 5 апреля против «Химок».