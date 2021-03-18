«В полиции все куплено»: в Мурино агрессивный арендодатель избил юношу-квартиросъемщика

Причиной избиения стал залог, который агрессор отказался выплачивать парню.
Молодой человек хотел получить от арендодателя залог при выезде из квартиры, но получил отказ. Парень начал настаивать и после этого мужчина не нашел другого выхода, как пустить в ход кулаки, пишет издание «Мегаполис».
По словам отца избитого парня, арендодатель Александр Б. после истечения срока аренды квартиры в доме №16 по Охтинской аллее в Мурино сказал, что никаких денег его сын не получит.
Отмечается, что мужчина нанес молодому человеку жестокие побои и выставил из квартиры. Избитый и униженный парень вызвал полицию, которые, к слову, так и не приехали. В это время Александр Б. сев в машину со словами, что у него в полиции все куплено и юноша ничего не докажет, скрылся в неизвестном направлении.
В настоящее время парень находится на обследовании в больнице с подозрением на черепно-мозговую травму и многочисленными гематомами. Когда он покинет медучреждение, то пойдет в полицию и напишет заявление, сказал отец.