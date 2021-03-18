«В полиции все куплено»: в Мурино агрессивный арендодатель избил юношу-квартиросъемщика

Автор: Александр Селиванов
-
Поделиться

Причиной избиения стал залог, который агрессор отказался выплачивать парню.

«В полиции все куплено»: в Мурино агрессивный арендодатель избил юношу-квартиросъемщика Россияне, Россия, происшествия, Правоохранительные органы России, Правоохранительные органы Ленобласти, полиция, полицейские, Мурино, Ленобласть, Избиения, деньги, Аренда жилья в России, Аренда жилья в Ленобласти, арендаИсточник: megapolisonline.ru
«В полиции все куплено»: в Мурино агрессивный арендодатель избил юношу-квартиросъемщика Россияне, Россия, происшествия, Правоохранительные органы России, Правоохранительные органы Ленобласти, полиция, полицейские, Мурино, Ленобласть, Избиения, деньги, Аренда жилья в России, Аренда жилья в Ленобласти, арендаИсточник: megapolisonline.ru
«В полиции все куплено»: в Мурино агрессивный арендодатель избил юношу-квартиросъемщика Россияне, Россия, происшествия, Правоохранительные органы России, Правоохранительные органы Ленобласти, полиция, полицейские, Мурино, Ленобласть, Избиения, деньги, Аренда жилья в России, Аренда жилья в Ленобласти, арендаИсточник: megapolisonline.ru
«В полиции все куплено»: в Мурино агрессивный арендодатель избил юношу-квартиросъемщика Россияне, Россия, происшествия, Правоохранительные органы России, Правоохранительные органы Ленобласти, полиция, полицейские, Мурино, Ленобласть, Избиения, деньги, Аренда жилья в России, Аренда жилья в Ленобласти, арендаИсточник: megapolisonline.ru

Молодой человек хотел получить от арендодателя залог при выезде из квартиры, но получил отказ. Парень начал настаивать и после этого мужчина не нашел другого выхода, как пустить в ход кулаки, пишет издание «Мегаполис».

По словам отца избитого парня, арендодатель Александр Б. после истечения срока аренды квартиры в доме №16 по Охтинской аллее в Мурино сказал, что никаких денег его сын не получит.

Отмечается, что мужчина нанес молодому человеку жестокие побои и выставил из квартиры. Избитый и униженный парень вызвал полицию, которые, к слову, так и не приехали. В это время Александр Б. сев в машину со словами, что у него в полиции все куплено и юноша ничего не докажет, скрылся в неизвестном направлении.

Вам будет интересно
Двое парней избили 10-летнего мальчика в Ломоносове
После совершения нападения обидчики скрылись на иномарке. По информации правоохранительных органов, двое парней напали и избили мальчика в возрасте 10 лет...
16.03.2021 200

В настоящее время парень находится на обследовании в больнице с подозрением на черепно-мозговую травму и многочисленными гематомами. Когда он покинет медучреждение, то пойдет в полицию и напишет заявление, сказал отец.

Автор