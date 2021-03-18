Любителям морской рыбы придется изменить меню: иваси и скумбрия могут исчезнуть с прилавков

Новый механизм декларирования иностранных судов в портах Российской Федерации может вызвать сбои в добыче и поставке некоторых видов полезной рыбы.

Новый закон, касающийся таможенного декларирования судов, имеющих негласное название «незаходные», вступит в действие в начале январе 2022 года. С того самого момента суда, приобретенные либо построенные за пределами ЕАЭС, обяжут проходить процедуру таможенного декларирования в портах РФ. В противном случае они не получат разрешение на вылов рыбы.

Взвесив возможные затраты, участники рынка пришли к неутешительным прогнозам: стоимость разового разрешения составит примерно 25 млрд. рублей. В условиях пандемии коронавируса и закрытия китайских портов это может отразиться на отрасли в целом, вызвать сбои в добыче и поставке на внутренние рынки иваси, скумбрии, а также некоторых разновидностей рыбной продукции, которая пользуется спросом у населения. К тому же, это повлечет удорожание видов рыбы, входящих в категорию самых доступных по цене.

В январе этого года с просьбой об отсрочке, выраженной в трехлетнем переходном периоде, в правительство обратилась Всероссийская ассоциация рыбопромышленников. Накануне, по информации РБК, подобная просьба в адрес вице-премьера Виктории Абрамченко была направлена руководством Дальневосточных компаний «Тралфлот» и «Софко».