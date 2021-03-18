Обгоревшие останки обнаружили после пожара в доме в Лодейном поле

В одной из половин горящего дома находился хозяин со своими друзьями.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Ленобласти, возгорание произошло в частном доме на улице Сплавная в Лодейном поле в Лодейнопольском районе Ленинградской области.

Прибывшие на место происшествия спасатели ликвидировали возгорание. После пожара в доме обнаружили обгоревшие человеческие останки.

Отмечается, что в частном доме проживали две семьи.

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По факту произошедшего будет проведена проверка.