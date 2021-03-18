Уроки «Большой перемены» проходят во всех школах Ленобласти

Сегодня, 18 марта, во всех школах 47 региона ученикам с 5 по 10 класс рассказывают о всероссийском конкурсе «Большая перемена»

В этом году конкурс, ставший по поручению Президента РФ ежегодным, пройдет 28 марта. Победителей «Большой перемены» ждут призы: путевки в «Артек», деньги на оплату обучения в вузе и допобразование, а также баллы к портфолио достижений.

Отметим, что в 2020 году в Ленобласти участниками конкурса стали 10 643 школьника. Победителей же поздравил глава Ленобласти Александр Дрозденко.