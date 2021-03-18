Российский чиновник удивился нежеланию людей работать за 15 тысяч рублей — видео

Он недоволен, что жители регионов уезжают на вахты за «черной» зарплатой.

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Чиновник из Орловской области удивился нежеланию людей работать за 15 тысяч рублей. Руководитель управления труда и занятости Александр Сотников сказал, что жители региона отказываются от такой зарплаты и уезжают на вахту в Москву, где им платят около 40 тысяч рублей, передает «Подъем».

— Предлагаются не какие-то минимальные зарплаты, а 15-18 тысяч рублей. Но все равно люди отказываются почему-то, — сказал чиновник.

Глава ведомства связал это «нежелание работать» с «другими факторами», ведь вакансий в регионе много. Кроме этого, Сотников сделал упор на том, что зачастую люди на работе вахтовым методов получают «черную» зарплату. После того, как высказывание чиновника разлетелось в интернете, советник губернатора Сергей Лежнев вступился за коллегу. Он сказал, что Сотников хоть и немного некорректно высказался, но свое дело знает, а также, что журналисты вырвали его слова из контекста.

— Александр Сотников действительно профессионал. По нашим рейтингам, он один из самых активных чиновников своего профиля. Что касается МРОТ, журналисты просто кусочек его слов взяли. Безусловно, он понял, что нужно полностью свою мысль высказывать. Ну, получилось так и получилось. Что, расстрелять за это человека или выгнать? Я думаю, ничего страшного не произошло, — прокомментировал Лежнев.

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Сам глава управления труда и занятости заявил, что на совещании лишь огласил статистику по рынку труда в регионе, но никаких личных оценок не давал. Он добавил, что минимальный размер зарплаты в регионе составляет 12,7 тысячи рублей.