Российский чиновник удивился нежеланию людей работать за 15 тысяч рублей — видео

Он недоволен, что жители регионов уезжают на вахты за «черной» зарплатой.
Чиновник из Орловской области удивился нежеланию людей работать за 15 тысяч рублей. Руководитель управления труда и занятости Александр Сотников сказал, что жители региона отказываются от такой зарплаты и уезжают на вахту в Москву, где им платят около 40 тысяч рублей, передает «Подъем».
Глава ведомства связал это «нежелание работать» с «другими факторами», ведь вакансий в регионе много. Кроме этого, Сотников сделал упор на том, что зачастую люди на работе вахтовым методов получают «черную» зарплату. После того, как высказывание чиновника разлетелось в интернете, советник губернатора Сергей Лежнев вступился за коллегу. Он сказал, что Сотников хоть и немного некорректно высказался, но свое дело знает, а также, что журналисты вырвали его слова из контекста.
Сам глава управления труда и занятости заявил, что на совещании лишь огласил статистику по рынку труда в регионе, но никаких личных оценок не давал. Он добавил, что минимальный размер зарплаты в регионе составляет 12,7 тысячи рублей.