Жителю Подпорожского района заменили штраф в 1,6 тысячи на 60 часов обязательных работ

Жителю Подпорожского района придется отработать уклонение от уплаты административного штрафа в размере 1 600 рублей.

Как сообщает пресс-служба УФССП по Ленобласти, за отсутствие страхового полиса ОСАГО в отношении мужчины был составлен административный протокол и назначен штраф в размере 800 рублей. Через 60 дней сумма удвоилась до 1 600 рублей, но мужчина так и не погасил задолженность.

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Тогда приставы составили протокол по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания». Суд назначил нарушителю наказание в виде 60 часов обязательных работ.