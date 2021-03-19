Долги за теплоэнергию в России выросли на 12%

В период с 1 января по 1 февраля 2021 года общий долг жителей России перед ресурсоснабжающими организациями за теплоснабжение вырос на 28,7 млрд рублей.

За первый месяц текущего года долг граждан России перед РСО возрос на 12%. Так, сумма увеличилась на 28,7 млрд рублей, в результате суммарно потребители не заплатили по тарифам на сумму в 237,9 млрд рублей.

Как рассказали «Известиям» в ассоциации «Совет производителей электроэнергии и стратегических инвесторов электроэнергетики», увеличение задолженности в зимний период – частое явление, поскольку идет больше затрат на теплоэнергию. Тем не менее, считают специалисты, сравнительно с аналогичными периодами прошлых лет в этом году темп роста долгов более быстрый.

Первый зампред комитета ГД по энергетике Сергей Есяков объяснил, что пандемия оказала негативное влияние на экономику страны, в свою очередь, это отразилось на показателях по реальным доходам россиян – отсюда и долги.