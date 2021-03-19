Спустя почти год задержан грузчик из Ленобласти, который украл мясо на 3 млн рублей

В Петербурге задержали 55-летнего жителя Ленобласти, находящегося в федеральном розыске за кражу мяса.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в мае прошлого года мужчина украл мясную продукцию, принадлежащую коммерческой фирме. Сделал он это во время отгрузки по имеющимся накладным документам. Общая стоимость похищенного — 3 млн рублей.

Было возбуждено уголовное дело. Сейчас мужчину задержали и доставили в отдел полиции.