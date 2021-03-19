Климатолог сообщила, что Петербург может затопить из-за глобального потепления

По словам климатолога Екатерины Пестряковой, Санкт-Петербург находится в числе регионов России, которым грозит затопление из-за глобального потепления.

По мнению эксперта, на это указывают несколько факторов. Санкт-Петербург находится ниже уровня мирового океана. А из-за неотектонических движений может произойти подъем Балтийского щита.

В зоне риска также находятся Челябинская и Курганская области. Однако Екатерина Пестрякова отмечает, что климатическая катастрофа произойдет еще не скоро.

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