В Санкт-Петербурге более 15 млн рублей задолжала компания своим сотрудникам

Часть задолженности организация погасила только после вмешательства прокуратуры.

По информации прокуратуры Санкт-Петербурга, компания ООО «СпецэлектронМонтаж» накопила перед 108 работниками долг по зарплате.

Отмечается, что общий долг по зарплате составил 15,6 млн рублей.

После вмешательства прокуратуры компания частично закрыла долг перед работниками на сумму 12,7 млн рублей.

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Погашение оставшейся задолженности контролирует прокуратура.