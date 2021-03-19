Культурное мероприятие, приуроченное к Международному дню человека с синдромом дауна, пройдет 21 марта в Киришах.

Симфонический оркестр Ленинградской области покажет 21 марта музыкальную сказку «В поисках тетушки Весны». Представление пройдет в Международный день человека с синдромом дауна и при поддержке Благотворительного фонда «Место под солнцем».

Музыкальную сказку детям представят артисты государственного симфонического оркестра Ленинградской области под руководством дирижера Михаила Голикова и Государственной филармонии Санкт-Петербурга для детей и молодёжи.

Концерт пройдет в Киришах в 13:00, 21 марта. Об этом рассказали lenobl.ru.